Çin'de İki Duvarın Arasına Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Çin'in Guangxi Zhuang özerk bölgesinde iki duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çin'in Guangxi Zhuang özerk bölgesinde iki duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.



Çin'in Guangxi Zhuang özerk bölgesinde 2 yaşındaki çocuk arkadaşıyla oynarken 2 metre yüksekliğinde iki bina arasında düştü. Çocuk, genişliği 20 santimetre olan duvarların arasına sıkışıp kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binalardan birinin sahibinden onay alarak duvarda delik açmaya başladı. İtfaiye çalışanları 30 dakika süren çalışmadan sonra açtıkları delik vasıtasıyla çocuğu kurtarmayı başardı.



Hastaneye kaldırılan çocuğun hafif yaralandığı bildirildi. - PEKİN

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