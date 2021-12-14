Çin'de ikinci Omicron vakasına Guangcou kentinde rastlandı - Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıyan ikici vakaya, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou kentinde rastlandığı bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, yurt dışından gelen ve kente gelmeden önce iki hafta karantinada kalan bir kişide Omicron varyantı tespit edildi.

Çin'e 27 Kasım'da geldiği öğrenilen 67 yaşındaki erkek hastanın iki haftalık merkezi karantina sırasında yaptırdığı testlerin tümünün negatif çıktığı belirtildi.

Karantinanın ardından 11 Aralık'ta ikamet ettiği Guangcou kentine uçakla giden ve 1 hafta evinde tecrit edilen hastaya burada yapılan rutin testin sonucu pozitif çıktı. Numune üzerinde yapılan DNA incelemesinde hastanın Omicron varyantı taşıdığı anlaşıldı.

İlk vaka Tiencin'de görülmüştü

Ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentinde, dün, Avrupa'dan gelen bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı bildirilmişti.

Polonya Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, hastanın Polonya'dan Çin'e seyahat eden 18 yaşından küçük bir kız olduğunu belirtti. Hastanın annesiyle Kovid-19 hastanesinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.