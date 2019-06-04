Son Dakika Haberleri: Çin'de ikizlerin genetiği ile oynamanın bedeli: Daha kısa ömürlü olabilirler
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Çin'de ikizlerin genetiği ile oynamanın bedeli: Daha kısa ömürlü olabilirler

27 dakika önce

Lulu ve Nana'nın henüz embriyo iken değiştirilen genetikleri onları AIDS virüsüne karşı bağışıklığı olan ilk insanlar yaptı ancak Kaliforniya UC Berkeley Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma ile bu modifikasyonun bir bedeli olduğu anlaşıldı: İkizler daha kısa bir ömür süresine sahip olabilir.

Çin'de ikizlerin genetiği ile oynamanın bedeli: Daha kısa ömürlü olabilirler, System.String[]
Geçtiğimiz kasım ayında Çin'de dünyaya gelen ilk genetiği değiştirilmiş ikiz bebekler Lulu ve Nana gündem yaratmış ve büyük tartışmalara neden olmuştu.

Lulu ve Nana'nın henüz embriyo iken değiştirilen genetikleri onları AIDS virüsüne karşı bağışıklığı olan ilk insanlar yaptı ancak Kaliforniya UC Berkeley Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma ile bu modifikasyonun bir bedeli olduğu anlaşıldı; ikizler daha kısa bir ömür süresine sahip olabilir.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:53 
Berkeley Üniversitesi, Kaliforniya, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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