Çin'de ilk çeyrekte fosil kaynak çıktıları ve elektrik üretimi arttı - Son Dakika
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Çin'de ilk çeyrekte fosil kaynak çıktıları ve elektrik üretimi arttı

24.04.2022 14:11
Çin'de ilk çeyrekte fosil kaynak çıktıları ve elektrik üretimi arttı

Çin'de petrol, doğal gaz, kömür çıktıları ve elektrik üretimi 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin'de petrol, doğal gaz, kömür çıktıları ve elektrik üretimi 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, kömür üretimi, Ocak-Mart 2022'de yıllık bazda yüzde 10,3 artışla 1,08 milyar tona ulaştı. Aynı dönemde kömür ithalatı ise yüzde 24,2 azalarak 51,81 milyon tona geriledi.

Ham petrol üretimi ilk 3 ayda geçen yıla göre yüzde 4,4 artarak 51,19 milyon tona çıkarken, petrol ithalatı ise yüzde 8,1 azalarak 127,85 milyon tona düştü.

Doğal gaz üretimi yıllık bazda yüzde 6,6 artışla 56,9 milyar metreküpe ulaştı. Doğal gaz ithalatı ise yüzde 5,1 azalarak 27,82 milyon tona indi.

Elektrik üretimi ve tüketimi arttı

Elektrik üretimi de 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 2,4 milyar kilovatsaate ulaştı.

Yenilenebilir kaynaklar arasında güneş enerjisi kapasitesi yüzde 22,9, rüzgar enerjisi kapasitesi yüzde 17,4 arttı.

Öte yandan, ekonomik etkinliğin başlıca göstergelerinden elektrik tüketimi de yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 5 arttı.

Ekonomik planlamadan sorumlu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu verilerine göre, elektrik tüketimi konutlarda yüzde 11,8, ham madde sektöründe yüzde 12,6, imalat sektöründe yüzde 3 ve hizmetler sektöründe yüzde 6,2 arttı.

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğalgaz, Petrol, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de ilk çeyrekte fosil kaynak çıktıları ve elektrik üretimi arttı - Son Dakika


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