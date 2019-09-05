Son Dakika Haberleri: Çin'de ilk defa klonlanan kedi, nesli tükenmekte olan pandaların çoğaltılmasına ümit oldu
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Çin'de ilk defa klonlanan kedi, nesli tükenmekte olan pandaların çoğaltılmasına ümit oldu

3 saat önce

İlk defa bir kediyi klonlayan Çin, bu işlemi dünya çapında nesli tükenmekte olan hayvanları temsil eden pandalar üzerinde denemeye hazırlanıyor.

Çin'de ilk defa klonlanan kedi, nesli tükenmekte olan pandaların çoğaltılmasına ümit oldu, System.String[]

İlk defa bir kediyi klonlayan Çin, bu işlemi dünya çapında nesli tükenmekte olan hayvanları temsil eden pandalar üzerinde denemeye hazırlanıyor. Çin Bilim Akademisi Uzmanı Chen Dayuan çalıştığı kurumda bir kediyi taşıyıcı anne olarak kullanıp ülkenin sembolü olan panda klonlamayı deneyeceklerini söylüyor. Uzmanlar panda ile kedinin doğum sırasında aynı büyüklükte olduğunu belirtiyor.


Kedi klonlama işlemini gerçekleştiren Pekin merkezli Sinogene adlı şirket, 2017 yılından bu yana 40 kadar köpek klonladı. 7 ay önce ölen kedisini klonlatan 23 yaşındaki Huang Yu bu işlemin yüzde 90 oranında başarılı olduğunu belirtiyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:38 
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