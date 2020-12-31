- Çin'de İlk Kez Bir Aşıya Yaygın Kullanım Onayı Verildi - Son Dakika

- Çin'de İlk Kez Bir Aşıya Yaygın Kullanım Onayı Verildi

31.12.2020 17:44

- Çin'de ilk kez bir aşıya yaygın kullanım onayı verildi Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısı, ülkede yaygın kullanım izni verilen ilk aşı oldu.

- Çin'de ilk kez bir aşıya yaygın kullanım onayı verildi

PEKİN - Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısı, ülkede yaygın kullanım izni verilen ilk aşı oldu.

Çin Ulusal Medikal Ürün İdaresi Başkan Yardımcısı Chen Shifei, Sinopharm'a bağlı CNBG tarafından geliştirilen aşıya yaygın kullanım onayı verildiğini belirtti. Chen, şirket tarafından dün yayımlanan sonuçlara göre, klinik deneylerin aşının yüzde 79.34 etkili olduğunu gösterdiğini hatırlatarak, onaydan sonra da ilgili denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Çin'de şu ana dek 14 aşı adayı için insanlı deneyler yürütülmesi onaylanırken, bunlardan 5'inin üçüncü aşama klinik deneylere geçtiği bildirildi.

İzin alan ilk aşı

Sinopharm'ın geliştirdiği inaktif aşı, söz konusu aşı adayları arasında yaygın kullanım izni alan ilk aşı oldu. Çin'de üçüncü aşama klinik deneyleri yürütülen bazı aşılar daha önce acil durum kullanım onayı almıştı. Bu kapsamda, Haziran ayının başından bu yana 4.5 milyon doz aşı kullanıldığı, sağlık çalışanları, gümrük personeli ve ülke dışına giden devlet görevlileri dahil olmak üzere yüksek riskli gruplara aşı yapıldığı bildirildi.

Diğer yandan, Çin sağlık birimleri, Çin halkının tamamına ücretsiz olarak aşı yapılmasının sağlanacağını açıkladı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, Covid-19 aşılarının halka ücretsiz olarak sunulacağını söyledi. Çinli aşı üreticisi Sinopharm, dün yaptığı açıklamada, geliştirilen aşının yüzde 79,34 oranında etkiye sahip olduğunu duyurmuştu. Şirketin açıklamasında, mutasyonların aşının etkisine tesir ettiğine dair bir bulgu olmadığı kaydedilmişti. Gönüllülerin vücutlarındaki antikor seviyesinin altı ay boyunca yüksek düzeyde korunduğu bilgisi verilmişti.

- Çin'de İlk Kez Bir Aşıya Yaygın Kullanım Onayı Verildi
- Çin'de İlk Kez Bir Aşıya Yaygın Kullanım Onayı Verildi
- Çin'de İlk Kez Bir Aşıya Yaygın Kullanım Onayı Verildi
- Çin'de İlk Kez Bir Aşıya Yaygın Kullanım Onayı Verildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Çin'de İlk Kez Bir Aşıya Yaygın Kullanım Onayı Verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi Çiçek ve cevşen satıcılarının 'mıntıka' kavgası: 2 yaralı Bu acıya yürek dayanmaz! Aylin Sözer son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı
Altının kilogramı 452 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 452 bin 300 liraya yükseldi         
16:49
Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir         
16:24
Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı         
16:07
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi         
15:12
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 17:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Çin'de İlk Kez Bir Aşıya Yaygın Kullanım Onayı Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei