Çin'de ilk kez evlenenlerin sayısı 7 yılda yüzde 48,5 azaldı - Son Dakika

Çin'de ilk evliliğini yapan çiftlerin sayısının 2013-2020 yıllarında yüzde 48,5 azaldığı bildirildi.

YuWa Nüfus Araştırmaları Merkezinin araştırmasının sonuçlarına göre, 2013'te 23,85 milyon olan ilk evliliğini yapan çift sayısı, 2020'de 12,28 milyona kadar geriledi.

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan ekonomist James Liang, evliliklerin gelişmiş ve az gelişmiş bölgelerde aynı şekilde azaldığına dikkati çekerek evlilik ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artmasının, gençleri evlilikten alıkoyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Raporda ayrıca, ilk evlilik yaşının da giderek yükseldiğine işaret edildi. Orta gelişmişlik seviyesindeki Anhui eyaletinde, ilk evlilik yaşı 2008'de ortalama 26 iken 2021'de 33,31'e çıktı.

Çin'de çocuk yetiştirme maliyetinin artmasının, evlilik yaşının giderek ötelenmesine yol açtığını vurgulayan Liang, gençleri evliliğe ve çocuk sahibi olmaya teşvik edecek politikalar izlenmesini, emlak fiyatlarında ve kredi koşullarında özel düzenlemeler yapılmasını önerdi.

En az bebeğin doğduğu yıl

İlk evliliğini yapan çiftlerin sayısında değişim gelecek yıllarda doğum oranlarına doğrudan yansıyor.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2021'de Çin'de yaklaşık 10 milyon 620 bin bebeğin dünyaya geldiği bildirilmişti. Yeni doğan sayısı 12 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2020'ye göre yüzde 11,5 azalmıştı.

2021'de binde 7,52'ye düşen doğum oranı, ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı dönemde kaydedilen en düşük doğum oranı olmuştu.