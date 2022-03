Çin'de İlk Kez Gündüzleri Aktif Bir Baykuşun Fosili Bulundu - Son Dakika

BEIJING, 29 Mart (Xinhua) — Proceedings of the National Academy of Science (Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı) dergisinde Salı günü yayınlanan araştırmaya göre, iskeletin fosilleşmiş göz kemikleri baykuşun gece değil, gündüz aktif olduğunu ortaya koydu. Bu, antik çağlarda yaşayan baykuşların gündüzleri aktif olduğuna dair ilk kanıt oldu. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nden Li Zhiheng ve Thomas Stidham tarafından yönetilen araştırma ekibi, söz konusu baykuşun günümüzde yaşayan akrabası olan ve gündüzleri aktif Kuzey Atmaca Baykuşu'na atıfla bu türe "Miosurnia diurna" adını verdi.

Araştırmaya göre iskelet fosili, Çin'in Gansu eyaletindeki Linxia Havzası'nda, Qinghai- Tibet Platosu'nun kenarında 2.100 metreden daha yüksek bir rakımda tortulaşmış kayalarda bulundu. Fosil, kafatasının ucundan kanat ve bacaklara, kuyruk kemiğine kadar neredeyse tüm iskeletin yanı sıra, dil aparatının kemikleri, kanat ve bacak kasları için tendon ve kemikler gibi nadiren fosil olarak görülen vücut kısımlarını, hatta baykuşun son yediği küçük bir memelinin kalıntılarını bile korumuş durumda bulundu. Bilimsel makalenin ilk yazarı Li, "Fosilin kafatasındaki göz kemiklerinin şaşırtıcı şekilde korunmuş olması, bu baykuşun geceyi değil gündüzü tercih ettiğini anlamamızı sağladı" dedi.

Gündüzleri aktif hayvanlar daha küçük ve gözlere ve gözbebeklerine sahipken, düşük ışık koşulları nedeniyle gece aktif hayvanlar daha büyük gözlere ve daha büyük gözbebeklerine ihtiyaç duyuyor. Araştırmacılar, halkanın genel çapını ve ortadaki ışık açıklığını belirlemek için fosilin gözünün iris ve gözbebeği çevresinde halkanın boyutunu ve şeklini yeniden oluşturdular. Elde ettikleri bu şekli daha sonra, 55 sürüngen türü ve çok sayıda baykuş türü dahil olmak üzere 360'tan fazla kuş türünün gözleriyle karşılaştırdılar ve bunun günümüzde genellikle geceleri aktif olmayan baykuşların gözlerine daha çok benzediği sonucuna vardılar.

Araştırmaya göre, baykuşlar da dahil olmak üzere kuşların atalarının alışkanlıklarını yeniden canlandırıp detaylarına ulaşmak için kuşların soy ağacını kullanan bilim insanları, günümüzde yaşayan baykuşların atalarının neredeyse kesinlikle geceleri aktif kuşlar olmasına rağmen fosili bulunan bu baykuş türünün gündüzleri aktif olduğu sonucuna ulaştılar. Li, "Bu fosil iskeleti, baykuşların evrimi hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri tersine çeviriyor" dedi.