Çin'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantını taşıyan vakaya rastlandı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü , ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika 'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.

Devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, kentteki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi.

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı bildirildi.

Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi