Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi - Son Dakika Ekonomi

Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi

34 dakika önce

Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı Kovid-19 tespit edilmediği bildirildi.

Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi, System.String[]

Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı Kovid-19 tespit edilmediği bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:37 

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