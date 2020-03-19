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Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
34 dakika önce
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı Kovid-19 tespit edilmediği bildirildi.
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı Kovid-19 tespit edilmediği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:37
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