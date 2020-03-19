Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi - Son Dakika

Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi

6 saat önce

Çin anakarasında korona virüsü salgınının başından bu yana günlük bazda ilk kez yeni hiçbir lokal vaka kaydedilmezken, ülke dışı kaynaklı 34 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi, System.String[]

Çin anakarasında korona virüsü salgınının başından bu yana günlük bazda ilk kez yeni hiçbir lokal vaka kaydedilmezken, ülke dışı kaynaklı 34 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada korona virüsü salgının başından bu yana günlük bazda ilk kez yeni bir lokal vakanın tespit edilmediği açıklandı. Açıklamada salgın nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 3 bin 245'e yükseldiği bildirildi. Yapılan açıklamada en son gerçekleşen ölümlerin tamamının, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiği aktarıldı. Komisyon, Çin'e yurt dışından gelen 34 yeni vakanın 21'inin başkent Pekin'de görüldüğünü, yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısının 189'a çıktığını bildirdi. Çin'de şu ana dek kayıtlara geçen toplam vaka sayısı ise 80 bin 928'e ulaştı. Buna ek olarak Çin'de dün 819 kişi hastanelerden taburcu edilirken, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısı 70 bin 420'ye yükseldi.


Öte yandan, Hong Kong'daki vaka sayısının 193'e yükseldiği, ülkedeki toplam can kaybı sayısının ise 4 olduğu aktarıldı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:18 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ekpe Udoh, Çin'de karantinaya giriyor Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız         
14:25
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir         
14:14
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı         
21:54
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu         
18:10
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 15:45:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]