- Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi - Son Dakika
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- Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi

6 saat önce

- Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi Çin anakarasında korona virüsü salgınının başından bu yana günlük bazda ilk kez yeni hiçbir lokal vaka kaydedilmezken, ülke dışı kaynaklı 34 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

- Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi

PEKİN - Çin anakarasında korona virüsü salgınının başından bu yana günlük bazda ilk kez yeni hiçbir lokal vaka kaydedilmezken, ülke dışı kaynaklı 34 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada korona virüsü salgının başından bu yana günlük bazda ilk kez yeni bir lokal vakanın tespit edilmediği açıklandı. Açıklamada salgın nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 3 bin 245'e yükseldiği bildirildi. Yapılan açıklamada en son gerçekleşen ölümlerin tamamının, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiği aktarıldı. Komisyon, Çin'e yurt dışından gelen 34 yeni vakanın 21'inin başkent Pekin'de görüldüğünü, yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısının 189'a çıktığını bildirdi. Çin'de şu ana dek kayıtlara geçen toplam vaka sayısı ise 80 bin 928'e ulaştı. Buna ek olarak Çin'de dün 819 kişi hastanelerden taburcu edilirken, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısı 70 bin 420'ye yükseldi.

Öte yandan, Hong Kong'daki vaka sayısının 193'e yükseldiği, ülkedeki toplam can kaybı sayısının ise 4 olduğu aktarıldı.

- Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:28 Kaynak: İHA

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