Çin'de ilk Omicron vakası - Son Dakika

Çin basını, Varşova'dan Çin'in Tianjin şehrine gelen bir kişinin, Omicron mutasyonu taşıması nedeniyle ülkede ilk Omicron vakası görüldüğünü açıkladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde daha önce Covid-19'un Omicron mutasyonu görüldüğü açıklanırken, bu kez Çin anakarasında ilk Omicron mutasyonlu vakanın tespit edildiği açıkladı. Ülkedeki ilk vakanın Polonyalı bir genç kızda tespit edildiği öğrenildi. Tianjin Yerel Sağlık Komisyonu Direktörü, Polonya'nın başkenti Varşova'dan Çin'in kuzey doğusundaki Tianjin şehrine gelen hastanın, ateşi olmadığını ve hiçbir belirti göstermediğini söyledi.

Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz, vaka haberini doğrularken genç kızın annesiyle birlikte Çin'e seyahat ettiğini bildirdi. Omicron mutasyonlu hastanın ölüm tehlikesinin bulunmadığını, önlem amaçlı olarak hastanede gözlem altına alındığını aktaran Andrusiewicz, genç kızın annesi dahil, aynı uçakta seyahat eden diğer yolcularda Covid-19'a rastlanılmadığını söyledi. Andrusiewicz, genç kızın seyahat öncesi 6 Aralık'ta Polonya'da yaptırdığı PCR testinin 7 Aralık tarihi itibarıyla negatif çıktığını, uçuşun ardından 9 Aralık'ta Çin'de yaptırdığı testin ise pozitif çıktığını aktardı. Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, bugün yapılan incelemede ise virüsün Omicron mutasyonu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

ÇİN, YURTDIŞINDAN GELENLERE 2 HAFTA ZORUNLU KARANTİNA UYGULUYOR

Ülkede Covid-19'a karşı katı önlemler uygulanıyor. Yurtdışından Çin'e gelen tüm yolcular belirli noktalarda 2 haftalık zorunlu karantinaya alınırken, hastalar karantina boyunca birçok kez teste tabi tutuluyor.

(Ebru Orhan/ İHA)