Son Dakika Haberleri: Çin'de İlkokulda Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Çin'de İlkokulda Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

40 dakika önce

Çin'de bir ilkokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 öğrenci yaralandı.

Çin'de İlkokulda Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı, System.String[]
Çin'de bir ilkokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 öğrenci yaralandı.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Ningyuan ilçesinde bir ilkokulda sabah 7.15 sıralarında bıçaklı saldırı yaşandı. Olayda yaralanan 2 öğrencinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Yerel emniyet birimleri, polis tarafından gözaltına alınan saldırganın 31 yaşında olduğunu, saldırının nedeninin araştırıldığını açıkladı. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:32 Kaynak: İHA

Sabah, Hunan, Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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