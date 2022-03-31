Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü - Son Dakika
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Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü

31.03.2022 12:11
Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — 50'nin üzerinde kaydedilen PMI değeri genişlemeyi gösterirken, bunun altında kaydedilen değer daralmayı yansıtıyor. NBS'den kıdemli istatistikçi Zhao Qinghe'ye göre, imalat dışı sektördeki ticari faaliyetler Kovid-19'un yeniden yükselişe geçmesinden etkilendi. Hizmetler sektöründeki ticari faaliyetler alt endeksi Şubat ayına göre 3,8 puan düşürek Mart ayında 46,7 oldu. İnşaat sektörünün genel iş beklentisi […]

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — 50'nin üzerinde kaydedilen PMI değeri genişlemeyi gösterirken, bunun altında kaydedilen değer daralmayı yansıtıyor. NBS'den kıdemli istatistikçi Zhao Qinghe'ye göre, imalat dışı sektördeki ticari faaliyetler Kovid-19'un yeniden yükselişe geçmesinden etkilendi. Hizmetler sektöründeki ticari faaliyetler alt endeksi Şubat ayına göre 3,8 puan düşürek Mart ayında 46,7 oldu. İnşaat sektörünün genel iş beklentisi güçlenirken, sektördeki ticari faaliyetler için alt endeks Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 0,5 puan artarak 58,1'e ulaştı. Perşembe günkü veriler ayrıca, Çin'in imalat sektörü için Şubat ayında 50,2 olan PMI değerinin Mart'ta 49,5'e düştüğünü gösterdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 31 Mart, İnşaat, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü - Son Dakika
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