Çin'de İnşaat Malzemeleri Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'de İnşaat Malzemeleri Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

04.05.2022 19:34
Çin'de İnşaat Malzemeleri Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki inşaat malzemeleri sektörünün katma değeri, yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6'lık istikrarlı bir hızla artış gösterdi.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki inşaat malzemeleri sektörünün katma değeri, yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6'lık istikrarlı bir hızla artış gösterdi. Sektörün katma değeri, Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 yükseldi. Çin'de çimento üretimi yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 düşüşle 387 milyon tona ulaştı. Çimento üretimi Mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalarak 187 milyon tona düştü. Bakanlığın verileri, düz cam üretiminin yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, Mart ayında ise yüzde 2,2 arttığını gösterdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İnşaat, Mayıs, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de İnşaat Malzemeleri Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de İnşaat Malzemeleri Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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