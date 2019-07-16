Son Dakika Haberleri: Çin'de insan saçından daha ince ve esnek iki çip üretildi
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Çin'de insan saçından daha ince ve esnek iki çip üretildi

10 saat önce

Tsinghua Üniversitesi araştırma ve geliştirme ekibi her biri insan saçından daha ince ve esnek iki çip üretti.

Çin'de insan saçından daha ince ve esnek iki çip üretildi, System.String[]

Araştırma ekibinin lideri Prof. Dr. Feng, iki çipin analog sinyalleri büyütüp işlemcileri Bluetooht telsiz iletişim fonksiyonuyla entegre edebileceğini söyledi. Yeni çipler, tıp ve nesnelerin interneti gibi alanlarda kullanılacak.

Çinli araştırmacılar tarafından insan saçından çok daha ince ve esnek çip üretildi. Bükülebilir çip gövdelerinin her ikisinin kalınlığı 25 mikrometreden daha da düşük; bu da bir insan saçının yarısı ile üçte biri kalınlığında.

İki esnek/elastiki çip, Doğu Çin Eyaleti Zhejiang'ın başkenti Hangzhou'da düzenlenen yerli ve yabancı 600'den fazla uzman ve akademisyenin katıldığı 2. Uluslararası Esnek/Elastiki Elektronik Konferansı'nda tanıtıldı.

Araştırma ve geliştirme ekibinin lideri ve aynı zamanda Tsinghua Üniversitesi profesörlerinden Feng Xue, iki çipin analog sinyalleri büyütebildiğini ve işlemciyi Bluetooth telsiz iletişim fonksiyonuyla entegre edebildiğini söyledi.

Esnek elektronik teknoloji, bükülebilir ve biçimlendirilebiLir alt katman üzerine organik veya inorganik madde gömmeye izin veriyor. Feng, esnek/bükülgen çiplerin, iletişim alanlarında, dijital tıp hizmetinde, akıllı imalat ve nesneler internetinde kullanılabileceğini söyledi.

Tsinghua Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:25 Kaynak: Bültenler
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