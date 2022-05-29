Çin'de İnsansız Tarım - Son Dakika
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Çin'de İnsansız Tarım

29.05.2022 11:59
Çin'de İnsansız Tarım

YİNCHUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, akıllı gübreleme ve sulama sistemleri ve tarım drone'ları ile donatılmış makineler kullanılan Ningxia Devlet Çiftliği bünyesindeki insansız çiftlikler, Çin'in Ningxia bölgesinde modern tarımsal kalkınmanın bir modeli haline geldi.

YİNCHUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, akıllı gübreleme ve sulama sistemleri ve tarım drone'ları ile donatılmış makineler kullanılan Ningxia Devlet Çiftliği bünyesindeki insansız çiftlikler, Çin'in Ningxia bölgesinde modern tarımsal kalkınmanın bir modeli haline geldi.

Çin'de İnsansız Tarım

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısında bulunan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki insansız bir çiftlikte Beidou Navigasyon Uydu Sistemi ile donatılmış bir tarım makinesi çalışırken görülüyor, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Zhisen/Xinhua)

Çin'de İnsansız Tarım

'in kuzeybatısında bulunan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki insansız bir çiftlikte Beidou Navigasyon Uydu Sistemi ile donatılmış bir tarım makinesi çalışırken görülüyor, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Zhisen/Xinhua)

Çin'de İnsansız Tarım

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısında bulunan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki insansız bir çiftlikte çalışan bir drone görülüyor, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)

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Xi, Çin Uygarlığı Araştırmalarının İlerletilmesi Çağrısı Yaptı Xi, Çin Uygarlığı Araştırmalarının İlerletilmesi Çağrısı Yaptı Çin, Tarım Ürünleri İçin Soğuk Zincir Lojistik Gelişimini Teşvik Edecek Çin, Tarım Ürünleri İçin Soğuk Zincir Lojistik Gelişimini Teşvik Edecek
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Navigasyon, Mayıs, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de İnsansız Tarım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de İnsansız Tarım - Son Dakika
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