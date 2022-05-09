Çin'de İnternet Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Gelir Artışı Yaşadı - Son Dakika
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Çin'de İnternet Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Gelir Artışı Yaşadı

09.05.2022 14:57
Çin'de İnternet Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Gelir Artışı Yaşadı

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, Çin'in internet şirketlerinin işletme gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, Çin'in internet şirketlerinin işletme gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Bakanlık, Çin'de internet ve ilgili hizmetler sağlayan büyük şirketlerin Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artışla 323,6 milyar yuan (yaklaşık 49 milyar ABD doları) işletme geliri elde ettiklerini söyledi.

Alt sektörler itibarıyla bakıldığında bilgi hizmetleri sağlayıcıları ve çevrimiçi satış operatörlerinin işletme geliri sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 8,5 yükselirken turizm ve araç çağırma gibi kişisel hizmetler sunan şirketlerin işletme gelirinde genellikle Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesine bağlı olarak düşüş yaşandı. İnternet şirketlerinin faaliyet giderleri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 yükseldi. Sektörün ilk üç aydaki toplam karı 15,45 milyar yuan oldu. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 10,3 düşüşe işaret ediyor. Söz konusu dönemde internet sektörünün araştırma ve geliştirme harcamaları yıllık yüzde 8,4 artarak 17,75 milyar yuana çıktı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İnternet, Bilişim, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de İnternet Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Gelir Artışı Yaşadı - Son Dakika
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