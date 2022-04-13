Çin'de iPhone imalatı Covid karantinası nedeniyle durdu: "Apple'ın üretimi etkilenebilir" - Son Dakika
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BBC

Çin'de iPhone imalatı Covid karantinası nedeniyle durdu: "Apple'ın üretimi etkilenebilir"

13.04.2022 15:34
Çin'de iPhone imalatı Covid karantinası nedeniyle durdu: "Apple'ın üretimi etkilenebilir"

Tayvan şirketi Pegatron, Şanghay'daki Covid kapatma önlemleri nedeniyle üretimini durduran imalatçılara katıldı ve Çin'deki iki fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu.

Şanghay'daki sıkı Covid kapatma önlemleri yüzünden geçici olarak üretimi durduran firmalara büyük bir Apple iPhone imalatçısı olan Pegatron da katıldı.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Pegatron, Çin'deki iki fabrikasında üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Açıklama, yetkililerin geçtiğimiz Salı günü Şanghay'daki koronavirüs önlemlerinin bir kısmının yumuşatıldığını duyurmalarına rağmen yapıldı.

Gevşetilen önlemler sayesinde kentin 25 milyonluk nüfusu haftalardır ilk kez evlerinden çıkabilmiş olacak.

Pandemi'nin ortaya çıktığı 2019'dan bu yana Çin, dönem dönem aralarında Şian ve Vuhan'ın da bulunduğu büyük kentlerde milyonlarca insanı etkileyen sıkı kapatma önlemleri uyguladı.

Şanghay'da, bugüne kadar uygulanan en büyük kapatmanın hayata geçirilmesi, şehrin Çin'in finans ve imalat sektörünün kalbi olması nedeniyle büyük bir etki yaratıyor. Şanghay aynı zamanda dünyanın en büyük limanı.

Başka fabrikalar da kapandı

Çok sayıda imalat ve finans şirketinin bulunduğu kent, Mart ayı sonlarında Covid vakalarının ciddi artış göstermesi üzerine karantinaya alınmıştı.

Petagron, hisse senetleri piyasasına yaptığı bildirimde Şanghay ile yakındaki Kunşan'daki iki fabrikasında üretimi, yerel yetkililerin Covid-19'un yayılmasını engelleme konusundaki kuralları kapsamında durdurduğunu söyledi.

Şirket "en kısa zamanda üretime yeniden başlamak için" yetkililerle işbirliği içinde hareket edeceğini de bildirdi.

Japon Nikkei gazetesinin haberine göre, önde gelen Apple MacBook imalatçısı Quanta ile iPad imalatçısı Compal Electronics de Çin'deki faaliyetlerini durdurdular.

Pegatron BBC'nin sorularına daha detaylı yanıt vermedi. Apple, Quanta ve Compal da BBC'ye henüz yorum yapmadılar.

Tedarik zinciri yangınının üzerine benzin

Wedbush Securities yatırım danışmanlığı şirketinden uzman Dan Ives, kapatmaların üretimi etkileyeceğini düşünüyor.

Ives bu ayın başından şu ana kadar 3 milyon iPhone'un üretiminin etkilendiğini, kapatmaların sürmesi halinde bu etkinin büyüyeceğini söylüyor.

Ives ayrıca kapatmaların 2 milyon iPad ve 1 milyon civarında MacBook üretimini de etkileyebileceğini tahmin ediyor:

"Pegatron'un fabrikalarını kapatması yangının yani Apple parçaları ve iPhone ekosistemindeki diğer parçaların tedarik zincirindeki sıkıntıların üzerine benzin dökülmesi gibi oldu. Tedarik zinciri sorunları iyice büyümüş oldu."

Diğer bir Tayvan şirketi olan ve yine Apple için iPhone montajı yapan Foxconn da geçen ay Şenzen'deki fabrikasında üretimi durdurmuştu.

Şirket buradaki üretimi başka yerlere taşımış, o arada Şenzen'de de işçilerin fabrikada yaşayıp gecelediği bir kapalı devre üretim sistemi başlatmıştı.

Çin'de iPhone imalatı Covid karantinası nedeniyle durdu: Apple'ın üretimi etkilenebilir
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şanghay, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çin'de iPhone imalatı Covid karantinası nedeniyle durdu: 'Apple'ın üretimi etkilenebilir' - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Çin'de iPhone imalatı Covid karantinası nedeniyle durdu: "Apple'ın üretimi etkilenebilir" - Son Dakika
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