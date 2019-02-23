Çin'de İşçi Servisi Kaza Yaptı: 20 Ölü, 30 Yaralı

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde maden işçilerini taşıyan servisin kaza yapması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde maden işçilerini taşıyan servisin kaza yapması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.



Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, İç Moğolistan'ın Silin Gol Bölgesi'nde Yinman Madencilik Şirketi'ne ait personel servisi maden ocağına girdiği sırada kaza yaptı.



Kazada 15 kişi olay yerinde, 5 işçi ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı 30 işçinin ise tedavisi sürüyor.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'da 11 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kadıköy'de Bir Garip Olay

Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı

Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü