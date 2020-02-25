Çin'de İsveç vatandaşına yurt dışına istihbarat sağlamaktan 10 yıl hapis - Son Dakika
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Çin'de İsveç vatandaşına yurt dışına istihbarat sağlamaktan 10 yıl hapis

6 saat önce

Çin'de Çin asıllı İsveç vatandaşı Gui Minhay, yurt dışına yasa dışı istihbarat sağlamak suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'de İsveç vatandaşına yurt dışına istihbarat sağlamaktan 10 yıl hapis, System.String[]

Çin'de Çin asıllı İsveç vatandaşı Gui Minhay, yurt dışına yasa dışı istihbarat sağlamak suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'de 2 yıl önce ulusal güvenliği tehlikeye atan etkinliklere karışmakla suçlanan Gui'nin davası karara bağlandı.

Cıciang eyaletine bağlı Ningbo Orta Halk Mahkemesinde görülen davada, Gui, yurt dışına yasa dışı istihbarat sağlamak suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Bunun yanı sıra 5 yıl boyunca siyasi haklarından mahrum bırakılan Gui'nin kararı temyize götürmeyeceği kaydedildi.

Gui'nin adı, 5 yıl önce Hong Kong'da Çin hükümeti aleyhine kitap satması sonrasında 4 Hong Konglu kitabevi sahibiyle ortadan kaybolmasıyla duyulmuştu.

İsveç vatandaşı Gui, 2017'de gözaltına alınmış sonra serbest bırakılmıştı.

Gui, 2018'de Şanghay'dan Pekin'e gitmek üzereyken Çin polisi tarafından ulusal sırları yurt dışına bildirdiği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınmıştı.

Çin makamları Gui'yi, ulusal güvenliği tehlikeye atan yasa dışı etkinliklere katılmakla suçlamıştı.

Çin basınında Gui'nin 1996'da İsveç vatandaşlığına geçtiği ve 2018'de tekrar Çin vatandaşlığına dönmek için başvuruda bulunduğu kaydedilirken, Çin vatandaşlığına dönüş yapıp yapmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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