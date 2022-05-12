Çin'de İyi Korunmuş Hadrozor Embriyo Fosilleri Keşfedildi - Son Dakika
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Çin'de İyi Korunmuş Hadrozor Embriyo Fosilleri Keşfedildi

12.05.2022 09:59
Çin'de İyi Korunmuş Hadrozor Embriyo Fosilleri Keşfedildi

FUZHOU, 11 Mayıs (Xinhua) -- Bilim insanları, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Ganzhou kentinde, içinde tanımlanabilen hadrozor embriyoları bulunan iki yumurta fosili bulunduğunu bildirdi.

FUZHOU, 11 Mayıs (Xinhua) -- Bilim insanları, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Ganzhou kentinde, içinde tanımlanabilen hadrozor embriyoları bulunan iki yumurta fosili bulunduğunu bildirdi. Tarihi 66 ila 72 milyon yıl öncesine dayanan fosiller, şimdi Fujian eyaletindeki Yingliang Taş Doğal Tarih Müzesi'nde korunuyor. Daha iyi korunmuş olan yumurta, toplam hacmi yaklaşık 660 ml olan oval küremsi bir şekle sahip. Embriyo, yumurtanın yaklaşık yüzde 40'ını kaplıyor. Keşifle ilgili Çin ve Kanada'daki araştırmacılar tarafından ortaklaşa kaleme alınan makale, BMC Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı. Araştırma ekibine göre, daha önce de hadrozor embriyo fosilleri keşfedilmesine karşın, Ganzhou'da bulunan iki fosil, bugüne kadar türlerinin en iyi korunmuş olanları.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de İyi Korunmuş Hadrozor Embriyo Fosilleri Keşfedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de İyi Korunmuş Hadrozor Embriyo Fosilleri Keşfedildi - Son Dakika
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