Son Dakika Haberleri: Çin'de Kaçakçılardan Kurtarılan Yavru Maymunları Polisler Besledi

Çin'de Kaçakçılardan Kurtarılan Yavru Maymunları Polisler Besledi

25 dakika önce

Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinde hayvan kaçakçılarından kurtarılan 2 yavru makak maymununu polisler besledi.

Çin'de Kaçakçılardan Kurtarılan Yavru Maymunları Polisler Besledi, System.String[]
Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinde hayvan kaçakçılarından kurtarılan 2 yavru makak maymununu polisler besledi.

Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinde 2 yavru atkuyruklu makak maymunu hayvan kaçakçılarının elinden polis tarafından kurtarıldı. Biri 2 aylık, diğeri ise 1 aylık olan atkuyruklu makak maymunları Çin yasaları tarafından korunmakta. Maymunların bakımıyla ilgilenen polis memuru Wang Jing, "İki yavru maymun buraya dokuma bir torba içinde getirildi. Acınası bir halleri vardı ve insanlardan korkuyorlardı. Kurtarıldıktan sonra maymunları güneşlenmeleri için dışarı çıkardık. Maymunlara oyuncak aldık, onlara meyve verdik. Küçük olan maymunu ise biberonlarla verdiğimiz sütle besledik. Bir süre sonra bize alıştılar" dedi. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:49 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reality Şovların İstihbarat Muhabiri: Cinayetleri Müge Anlı Çözmüyor Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı

ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:14:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Kaçakçılardan Kurtarılan Yavru Maymunları Polisler Besledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]