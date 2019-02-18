Çin'de Kaçakçılardan Kurtarılan Yavru Maymunları Polisler Besledi
1 saat önce
- Çin'de kaçakçılardan kurtarılan yavru maymunları polisler beslediPEKİN - Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinde hayvan kaçakçılarından kurtarılan 2 yavru makak maymununu polisler besledi.
- Çin
'de kaçakçılardan kurtarılan yavru maymunları polisler besledi
PEKİN - Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinde hayvan kaçakçılarından kurtarılan 2 yavru makak maymununu polisler besledi.
Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletinde 2 yavru atkuyruklu makak maymunu hayvan kaçakçılarının elinden polis tarafından kurtarıldı. Biri 2 aylık, diğeri ise 1 aylık olan atkuyruklu makak maymunları Çin yasaları tarafından korunmakta. Maymunların bakımıyla ilgilenen polis memuru Wang Jing, "İki yavru maymun buraya dokuma bir torba içinde getirildi. Acınası bir halleri vardı ve insanlardan korkuyorlardı. Kurtarıldıktan sonra maymunları güneşlenmeleri için dışarı çıkardık. Maymunlara oyuncak aldık, onlara meyve verdik. Küçük olan maymunu ise biberonlarla verdiğimiz sütle besledik. Bir süre sonra bize alıştılar" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:30 Kaynak: İHA
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