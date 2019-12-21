Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı - Son Dakika

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı

6 saat önce

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptıÇİN, (DHA) ? Çin'de bir kadına yolda araba çarptı, 10 dakika sonra eşinin yanına koşan adama aynı yerde başka bir araba çarptı.

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı

ÇİN, (DHA) ? Çin'de bir kadına yolda araba çarptı, 10 dakika sonra eşinin yanına koşan adama aynı yerde başka bir araba çarptı. Yaraları ciddi olan koca hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

Çin trafik polisi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, yoğun trafikte araçların arasından motosikletiyle giden bir kadına dönüş yoluna giren bir aracın çarptığı görüldü. Kadının yardımına yakında bulunan polisler koştu. Öte yandan eşinin yaralandığını duyan koca da olay yerine koşarak gelirken yine aynı yerde adama başka bir araç çarptı. Eşine araba çarptığını gören kadının, sekerek kocasının yanına koştuğu görüldü. .Hafif yaralanan kadın ayakta tedavi görürken, kocasının yaralarının daha ciddi olması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:29 Kaynak: DHA
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