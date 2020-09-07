Çin'de kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuk böyle kurtarıldı - Son Dakika

Çin'in Shandong eyaletinde kafası 5'inci kattaki apartmanın penceresinin korkuluğuna sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekibinin özel operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Çin'in Shandong eyaletinde meydana geldi. 6 yaşındaki bir çocuğun kafası beşinci katta bulunan pencerenin korkuluğuna sıkıştı. Başı korkulukların arasında sıkışmış olan çocuğun pencereden sarktığı anlar ise paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerini olay yerine çağırmasının ardından, itfaiye ekipleri korkuluğu elektrikli testere yardımıyla kesti. Kurtarma operasyonun üç saat sürdüğü belirtildi. Demir korkuluklardan titizlikle kurtarılan o anlar ise, sosyal medyadan büyük ilgi gördü.