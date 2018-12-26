Çin'de Kâğıt Tren Biletleri, Aşamalı Olarak Tedavülden Kalkıyor
10 dakika önce
Kağıda basılı tren biletleri artık Çin'de tarih oluyor. Tencent News'in bildirdiğine göre e-bilet sistemi standart olma yolunda.
Çin Demir Yolları Teknoloji Müdürü Shan Xinghua, Hainan'da denenmiş bulunan kâğıt kullanımından arınmış tren yolculuğunun tüm ülkeye yaygınlaştırılacağını söyledi. Ancak raporda basılı biletlerin ne zaman tamamıyla tedavülden kalkacağı belirtilmiyor.
Yolcular böylece trenlere, kâğıda basılı bir bilet almak ve onu ibraz etmek yerine, sadece kimlik kartlarını göstererek veya akıllı bir telefon üzerinden kare kodunu tarattırarak binebilecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:26 Kaynak: Bültenler
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