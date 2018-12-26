Son Dakika Haberleri: Çin'de Kâğıt Tren Biletleri, Aşamalı Olarak Tedavülden Kalkıyor

Çin'de Kâğıt Tren Biletleri, Aşamalı Olarak Tedavülden Kalkıyor

10 dakika önce

Kağıda basılı tren biletleri artık Çin'de tarih oluyor. Tencent News'in bildirdiğine göre e-bilet sistemi standart olma yolunda.

Çin'de Kâğıt Tren Biletleri, Aşamalı Olarak Tedavülden Kalkıyor, System.String[]

Çin Demir Yolları Teknoloji Müdürü Shan Xinghua, Hainan'da denenmiş bulunan kâğıt kullanımından arınmış tren yolculuğunun tüm ülkeye yaygınlaştırılacağını söyledi. Ancak raporda basılı biletlerin ne zaman tamamıyla tedavülden kalkacağı belirtilmiyor.

Yolcular böylece trenlere, kâğıda basılı bir bilet almak ve onu ibraz etmek yerine, sadece kimlik kartlarını göstererek veya akıllı bir telefon üzerinden kare kodunu tarattırarak binebilecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:26 Kaynak: Bültenler

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelişi Güzel Park Edilen Aracı Çarpa Çarpa Önünden Çekti Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:36:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Kâğıt Tren Biletleri, Aşamalı Olarak Tedavülden Kalkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]