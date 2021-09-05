Çin'de kamu ihale harcamaları 2020'de yüzde 11 arttı

Çin'de kamunun mal ve hizmet alımı için açtığı ihalelere harcanan miktar geçen yıl 2019'a göre yüzde 11 artış kaydetti.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı, 2020'de kamu ihaleleri için harcanan miktarın 3,7 trilyon yuan (572,5 milyar dolar) olduğunu açıkladı.

İhaleler için harcanan miktar, önceki yıla göre yüzde 11 artış kaydetti.

İhale harcamaları, tüm bütçe harcamalarının yüzde 10,2'sine, GSYH'nin ise yüzde 3,6'sına ulaştı.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler devletten 2,8 trilyon yuan (430 milyar dolar) değerinde ihale aldı.

Harcamaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinde geçen 2020 boyunca ekonomik toparlanmaya katkı sağladığı, yoksul bölgelere, küçük işletmelere ve çevre ile uyumlu sanayi üretiminin geliştirilmesine destek verdiği belirtildi.