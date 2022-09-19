Çin Demiryolu Şirketi'nin eski yöneticisi rüşvet suçlamasıyla partiden ihraç edildi - Son Dakika
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Çin Demiryolu Şirketi'nin eski yöneticisi rüşvet suçlamasıyla partiden ihraç edildi

19.09.2022 19:54
Çin Demiryolu Şirketi'nin eski yöneticisi rüşvet suçlamasıyla partiden ihraç edildi

Çin'de kamuya ait Çin Demiryolu Şirketi ile Gümrükler Genel İdaresinde eski yönetici Şıng Guangzu, rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçlamasıyla, ülkeyi yöneten Komünist Partiden uzaklaştırıldı.

Çin'de kamuya ait Çin Demiryolu Şirketi ile Gümrükler Genel İdaresinde eski yönetici Şıng Guangzu, rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçlamasıyla, ülkeyi yöneten Komünist Partiden uzaklaştırıldı.

Partinin Merkezi Disiplin Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamada, Şıng'ın, "kişisel çıkarı için büyük miktarda nakit ve ziynet eşyasını rüşvet alarak görevi kötüye kullandığı, rüşvet verenlerce düzenlenen yemek ve seyahat davetlerine katıldığı, karşılığında işletmeler lehine faaliyette bulunduğu, proje ihaleleri verdiği ve kadro seçimi ile atamalarında kayırmacılık yaptığı" iddia edildi.

Açıklamada ayrıca 73 yaşındaki eski yöneticinin "yetkisini akrabalarına örtülü kişisel çıkar sağlamak için kullanarak ve batıl inanç etkinliklerine katılarak" parti disiplinine aykırı hareket ettiği ileri sürüldü.

Şıng'ın yasa dışı mal varlıklarının tümüne el konulduğu belirtilen açıklamada, rüşvet dosyasının savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Tek parti iktidarının bulunduğu Çin'de merkezi ve yerel hükümetlerle, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetimi, Komünist Parti tarafından belirleniyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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