Çin'de kamyon kalabalığın arasına daldı: 10 ölü, 16 yaralı
14 dakika önce
Çin'de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:11 Kaynak: DHA
Çin'de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı. 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.
Kaza, Hunan
bölgesindeki Xiangtan şehrinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı. Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazaya dair inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
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-Kazanın olduğu bölgeden görüntüler
-Etrafa toplanmış insanlar
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