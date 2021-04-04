Çin'de kamyon ve yolcu otobüsü çarpıştı: 11 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bir kamyon ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde Shenyang-Haikou otoyolunda, gece saatlerinde kontrolünü kaybeden bir kamyon yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yolcu otobüsü devrilirken, yoldaki iki kamyon da çarpıştı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, kaza sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - JİANGSU