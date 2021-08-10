Çin'de, Kanadalı hükümlünün idam cezasını temyiz talebi reddedildi - Son Dakika

Çin'de mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası aldıktan sonra yeniden yargılanarak idam cezasına mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'in temyiz başvurusunu reddetti.

Liaoning Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi, temyiz talebini reddederek, davayı en üst mahkeme olan Çin Yüksek Halk Mahkemesine gönderdi.

Schellenberg, 2018'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmiş, ardından 2019'da yeniden yargılanarak 1 gün süren duruşmada idama mahkum edilmişti.

Schellenberg'in yeniden yargılanması, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasının ardından gelmişti.

Temyiz duruşmasını izlemek üzere Liaoning eyaletine giden Kanada'nın Pekin Büyükelçisi Dominic Barton, temyiz talebinin reddine ilişkin, "Bu hükmü en güçlü şekilde kınıyor ve Çin'e Robert'a merhamet gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Barton, sanığa yeniden yargılama sonrası verilen cezanın, "acımasız, insanlık dışı ve keyfi" olduğunu savundu.

Huawei yöneticisi Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, ayrıca, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla gözaltına almıştı.

Çin'de idam cezalarının infazı için Çin Yüksek Halk Mahkemesinin onayı gerekiyor.