Çin'de kaplan katliamı: Kürk ve kemiklerini satıyorlar - Son Dakika

Çin'de kaplan katliamı: Kürk ve kemiklerini satıyorlar

18.12.2020 16:19
Çin'de kaplan katliamı: Kürk ve kemiklerini satıyorlar, System.String[]

Çin'de Qinhuangdao Yaban Hayatı Kurtarma barınağındaki bazı görevlilerin nesli tükenmekte olan kaplanları öldürereki derisini ve kemiklerini toplam 79 bin 500 (yaklaşık 826 bin TL) değerinde piyasaya sürmesi ülkede krize neden oldu.

Çin'de Qinhuangdao Yaban Hayatı Kurtarma barınağındaki bazı görevlilerin nesli tükenmekte olan kaplanları öldürereki derisini ve kemiklerini toplam 79 bin 500 (yaklaşık 826 bin TL) değerinde piyasaya sürmesi ülkede krize neden oldu.

Çin'de devlete bağlı bir vahşi yaşam barınağının kar elde etmek için nesli tükenen Sibirya kaplanlarının öldürerek, derisi ve kanının piyasada satışa çıkarılmasının ortaya çıkması ülkede kriz yarattı. Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği'ne bağlı olan Qinhuangdao Yaban Hayatı Kurtarma merkezinde görevli bazı personelin nesli tükenmekte olan hayvanların kürklerini parça başına 79 bin sterline (821 bin lira) sattığı ve kemiklerini cinsel performansı artırmak için 'kaplan kemiği şarabı' yapımında kullandığı ortaya çıktı. 1993 yılından beri Çin'de üretilmesi ve satılması yasaklanan alkolün, hayvan barınağında şişe başına 563 sterline (5 bin 852 lira) kadar satıldığı ifade ediliyor. Söz konusu iddiaların Çin Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yeşil Kalkınma Vakfı tarafından ortaya atıldığı ve ardından Çin'in sosyal medya sitesi Sina Weibo'da paylaşıldığı belirtildi.

POLİSTEN İDDİALARA SORUŞTURMA

Çin medyasında yer alan iddialara göre, Yaban Hayatı Koruma Derneği'nde görevli bir grup çalışanın, yasadışı işlerine onay vermeleri için üst düzey yöneticilere kaplan eti sağladığı iddialarına yer verildi. Qinhuangdao Yaban Hayatı Kurtarma barınağı yetkilileri iddiaları reddettiği, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.


Çin'de kaplan katliamı: Kürk ve kemiklerini satıyorlar
Çin'de kaplan katliamı: Kürk ve kemiklerini satıyorlar
Çin'de kaplan katliamı: Kürk ve kemiklerini satıyorlar

Çin Halk Cumhuriyeti, Sibirya, Yaban, kar, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çin'de kaplan katliamı: Kürk ve kemiklerini satıyorlar - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verdi Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi
Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı         
16:09
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm         
14:51
Talisca'nın paylaşımına yapılan Talisca'nın paylaşımına yapılan "Beşiktaş" yorumu, taraftarı heyecanlandırdı         
14:34
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak         
13:10
Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı         
12:52
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 16:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de kaplan katliamı: Kürk ve kemiklerini satıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei