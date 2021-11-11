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Çin'i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çin'i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti

11.11.2021 00:27

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde etkili olan ve bölgeye 1905'ten bu yana en fazla kar yağışını getirdiği belirtilen kar fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde etkili olan ve bölgeye 1905'ten bu yana en fazla kar yağışını getirdiği belirtilen kar fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin başkenti Shenyang'da rekor yağış getiren kar fırtınasının etkisi sürüyor. Eğitime ara verilmesine ve demiryolu hizmetlerinin askıya alınmasına yol açan şiddetli kar fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Çin medyası, söz konusu ölümün Tongliao kentinde gerçekleştiğini aktarırken, hayatını kaybeden kişiye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, kar fırtınası nedeniyle kırmızı uyarı yayınlanan ve halka tedbir almaları çağrısında bulunulan Jilin eyaletinde de otoyollarda gece boyunca yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığını söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, geçtiğimiz pazar gününden bu yana etkili olan kar fırtınasının bölgeye 1905'ten bu yana en fazla kar yağışını getirdiğini belirtmişti. Şiddetli kar fırtınası kara ve hava trafiğini olumsuz etkilerken bazı otoyolların trafiğe kapatıldığı ifade edilmişti. Kar kalınlığının ortalama 41 santimetreye ulaştığı kentte kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Shenyang Belediyesi, yolları temizleme çalışmaları için 2 binden fazla iş makinesi ve ekipman ile yaklaşık 24 bin işçi görevlendirdi. - PEKİN

Çin'i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti

Çin Halk Cumhuriyeti, Meteoroloji, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin'i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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