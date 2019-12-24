Çin'de kar ve buz heykeli festivali başladı - Son Dakika
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Çin'de kar ve buz heykeli festivali başladı

6 saat önce

Çin'in Jilin eyaletine bağlı Çangçun kentinde kar ve buz heykeli festivali başladı.

Çin'in Jilin eyaletine bağlı Çangçun kentinde kar ve buz heykeli festivali başladı.

Çin'in Jilin eyaletindeki Çangçun şehrinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kar ve buz heykeli festivali başladı. Festivalde Çin, Rusya, Moğolistan, Japonya ve Malezya da dahil olmak üzere 14 ülkeden 126 heykeltıraş birbirinden güzel sanat eserleri ortaya koyuyor. Fuarda toplamda 201 adet eser sergileniyor.

Fuara katılan Vladimir Basukov, Rusyalı bir heykeltıraş olduğunu ve "Selfie Hunter" adlı heykeli yaptığını ifade ederken, fuar için Pekin'den gelen Chen Libo ise, "Yaptığımız buz heykeli iki dalga. Biraz soyut görünüyor. Aslında iki dalga birbirine karışıyor" dedi.

Çinli heykeltıraş Zhang Xin, Heilongjiang eyaleti buz heykeli sanat komitesi üyesi olduklarını ve çalışmalarında Tang Hanedanı'na ait fresklerden esinlenerek yaptıklarını söyledi.

Malezya, Rusya ve Çin'den gelen heykeltıraş ekibinden bir heykeltıraş ise yaptığı açıklamada, "Burada birlikte Güzellik ve Su adlı çalışmamızı yaptık" dedi.

Çin'de her yıl soğuk bölgelerde Aralık ayından Ocak ayına kadar, kar ve buz festivalleri düzenleniyor.

(İHA)

Çin'de kar ve buz heykeli festivali başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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