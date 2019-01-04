Çin'de Kar ve Yağmurdan 860 Binden Fazla Kişi Etkilendi

Çin
'in Hunan
eyaletinde günlerdir devam eden yağmur ve kar yağışından 860 binden fazla kişi etkilendi.
Çin'in Hunan eyaletinde yerel kaynaklar, bölgede günlerdir devam eden yağmur ve yoğun kar yağışından 860 binden fazla kişinin etkilendiğini bildirdi. Eyalette soğuk hava dalgası yerel saatle 08.00'den itibaren 5 bin kişinin yer değiştirmesine neden oldu. Eyalet Acil Durum Yönetim Merkezi'ne göre yaklaşık 39 bin kişinin hala yaşam desteğine ihtiyaç duyduğu bildirildi.
Yağmur ve kar bölgede 79 bin 560 hektarlık ekini telef ederek yaklaşık 119,3 milyon dolarlık zarara neden oldu.
Yerel makamlar, bölge sakinlerine yiyecek, su, pamuklu yorgan, palto ve afet yardımı malzemeleri dağıttı.
Meteoroloji yetkilileri 8 Ocak'a kadar yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. - PEKİN