Çin'de kar zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çin'de kar zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Çin'de kar zincirleme kazaya neden oldu

16 dakika önce

Çin'in Gansu eyaletinde kar yağışı sonrası buzlanan otoyolda onlarca araç zincirleme kazaya karıştı.

Çin'de kar zincirleme kazaya neden oldu, System.String[]

Çin'in Gansu eyaletinde kar yağışı sonrası buzlanan otoyolda onlarca araç zincirleme kazaya karıştı.


Çin'in Gansu eyaletinde bir otoyolda yoğun kar yağışının yol açtığı buzlanma nedeniyle araçların kontrolden çıkması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Onlarca aracın karıştığı zincirleme kazanın yaşandığı bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri, trafik polisleri ile ambulanslar sevk edildi. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe kapatıldı. Araçlarında sıkışan 9 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kısa bir süre sonra otoyol trafiğe yeniden açıldı. - GANSU

Çin Halk Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:32 Kaynak: İHA
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