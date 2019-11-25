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Çin'de kara kış: Nehirlerde donan hava kabarcıkları
6 saat önce
Çin'in en kuzey noktasındaki Mohe kentinde hava sıcaklığı eksi 35 dereceye kadar inince Lianhua Nehri buz tuttu.
Çin'in en kuzey noktasındaki Mohe kentinde hava sıcaklığı eksi 35 dereceye kadar inince Lianhua Nehri buz tuttu. Buz kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Herkesin ilgisini çekense, planktonları andıran binlerce baloncuk oldu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:03
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