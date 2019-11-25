Son Dakika Haberleri: Çin'de kara kış: Nehirlerde donan hava kabarcıkları
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Çin'de kara kış: Nehirlerde donan hava kabarcıkları

6 saat önce

Çin'in en kuzey noktasındaki Mohe kentinde hava sıcaklığı eksi 35 dereceye kadar inince Lianhua Nehri buz tuttu.

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Çin'in en kuzey noktasındaki Mohe kentinde hava sıcaklığı eksi 35 dereceye kadar inince Lianhua Nehri buz tuttu. Buz kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Herkesin ilgisini çekense, planktonları andıran binlerce baloncuk oldu.View on euronews

Çin'de kara kış: Nehirlerde donan hava kabarcıkları

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:03 
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