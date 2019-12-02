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Çin'de kara kış: Nehirlerde donan hava kabarcıkları

6 saat önce

Çin'in en kuzey noktasındaki Mohe kentinde hava sıcaklığı eksi 35 dereceye kadar inince Lianhua Nehri buz tuttu. Buz kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Herkesin ilgisini çekense, planktonları andıran binlerce baloncuk oldu.

Çin'de kara kış: Nehirlerde donan hava kabarcıkları, System.String[]

Çin'i etkisi altına alan soğuk hava dalgası donan nehirlerde büyüleyici manzaralar oluşturdu.


Çin'in en kuzey noktasındaki Mohe kentinde hava sıcaklığı eksi 35 dereceye kadar düşünce Lianhua Nehri buz tuttu. Buz kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Herkesin ilgisini çekense planktonları andıran binlerce baloncuk oldu. Ziyaretçiler daha önce karşılaşmadıkları, nadir rastlanan bu doğa olayını fotoğraf karelerine yansıttı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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