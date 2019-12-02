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Çin'de kara kış: Nehirlerde donan hava kabarcıkları
6 saat önce
Çin'in en kuzey noktasındaki Mohe kentinde hava sıcaklığı eksi 35 dereceye kadar inince Lianhua Nehri buz tuttu. Buz kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Herkesin ilgisini çekense, planktonları andıran binlerce baloncuk oldu.
Çin'i etkisi altına alan soğuk hava dalgası donan nehirlerde büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Çin'in en kuzey noktasındaki Mohe kentinde hava sıcaklığı eksi 35 dereceye kadar düşünce Lianhua Nehri buz tuttu. Buz kalınlığı yer yer 60 santimetreyi buldu. Herkesin ilgisini çekense planktonları andıran binlerce baloncuk oldu. Ziyaretçiler daha önce karşılaşmadıkları, nadir rastlanan bu doğa olayını fotoğraf karelerine yansıttı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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