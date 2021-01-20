- Çin'de karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor - Son Dakika

- Çin'de karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
20.01.2021 11:22
- Çin'de karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor Çin'de hem karada hem de suda gidebilen amfibik otobüs, görenlerin ilgi odağı oluyor.
- Çin'de karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
PEKİN - Çin'de hem karada hem de suda gidebilen amfibik otobüs, görenlerin ilgi odağı oluyor.
Çin'in orta kısımlarında bulunan Hunan eyaletindeki benzersiz amfibik otobüs, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Üzeri sevimli çizgi film karakterlerinin resimleriyle kaplı amfibik otobüs, hem karada hem de suda ilerleyebiliyor. Otobüs, yolcularına hem yolda hem de su yüzeyinde keyifli bir manzara sunuyor.
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