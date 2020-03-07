Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü - Son Dakika

Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü

6 saat önce

Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü.

Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü

Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:34 Kaynak: DHA
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