Son Dakika › Güncel › Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü - Son Dakika
Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü
6 saat önce
Çin'in Quanzhou kentinde koronavirüs hastalarının karantina altında oldukları otel çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:52 Kaynak: DHA
Çin'in Quanzhou kentinde koronavirüs hastalarının karantina altında oldukları otel çöktü. South China Morning Post haber portalı çöken binanın koronavirüs hastalarının kalması için işhanından otele dönüştürüldüğünü bildirdi. Çöken binanın içinde yaklaşık 70 kişi kaldığı, 34 kişinin de kurtarıldığı açıklandı. Görgü tanıkları bina çökmeden önce bir patlama duyduklarını ifade ettiler.
Son Dakika Koronavirüsten korunmak için ineğin dışkısıyla duş aldılar Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı