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Çin'de karantina altındaki Şian'da halk temel gıdalar için takas yapıyor - Son Dakika

Çin'de karantina altındaki Şian'da halk temel gıdalar için takas yapıyor

05.01.2022 09:17
Çin'de karantina altındaki Şian'da halk temel gıdalar için takas yapıyor

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehri sakinlerinin temel gıda maddeleri için eşyalarını takas ettiğine dair haberler sosyal medyada yer aldı.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehri sakinlerinin temel gıda maddeleri için eşyalarını takas ettiğine dair haberler sosyal medyada yer aldı.

Giriş çıkışların durdurulduğu 13 milyonluk kentte, 28 Aralık 2021'den bu yana karantinadaki halka destek için temel gıda maddeleri dağıtılıyor.

Ancak bazı vatandaşların erzaklarının tükendiği ve yardıma ulaşamadıklarını dair haberler sosyal medyada yer aldı.

Sosyal paylaşım sitesi Weibo'da karantinadakilerin temel gıda maddelerine ulaşmak için sigara, temizlik malzemeleri ve hatta elektronik eşyalarını takas ettiğine dair paylaşımlar yapıldı.

Bir kullanıcının oyun konsolunu bir paket hazır şehriye ve iki parça mantıya takas ettiğine dair paylaşımı çok kişi tarafından alıntılandı.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık 2021'den bu yana tespit edilen vaka sayısı 1793'e ulaştı.

Yerel Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Ma Guanghui, düzenlediği basın toplantısında karantina tedbirleri sayesinde günlük vaka sayısının tek hanelere indirildiği ve topluluk içi yayılmanın büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

Çin'in eski imparatorluk başkentlerinden tarihi şehirdeki salgının 4 Aralık'ta Pakistan'dan gelen bir uçaktaki Delta varyantı taşıyan vakalardan yayıldığı bildirilmişti.

24 saatte yurt içi kaynaklı 41 vaka

Çin ana karasında dün 24 saatte 41'i yurt içi kaynaklı 91 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 35'ine Şian'da rastlandı.

Ayrıca ülkenin orta kesimindeki Hınan eyaletine bağlı Şuçang'da 2, Cıngcou ve Coukou'da 1'er, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletine bağlı Ningbo'da ise 2 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 50 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 102 bin 932 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 291 hastanın tedavisi sürüyor.

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Sosyal paylaşım sitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Şaanşi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de karantina altındaki Şian'da halk temel gıdalar için takas yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de karantina altındaki Şian'da halk temel gıdalar için takas yapıyor - Son Dakika
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