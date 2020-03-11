- Çin'de karantina otelinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika

- Çin'de karantina otelinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

PEKİN - Çin'in Fujian eyaletinde çöken karantina otelinin enkazından 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu olayda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde Cumartesi günü çöken karantina otelinin enkazından 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çin Devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, 3 kişinin ise hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Enkaz altından 68 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Enkazdan 69 saat sonra kurtarıldı

Enkazda süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ekipler tarafından yeri tespit edilen bir kişi 69 saat sonra sağ kurtarıldı. Kurtarılan kişinin bilincinin yerinde olduğu belirtildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otelin izinsiz yapılan tadilat çalışmaları nedeniyle çöktüğü ifade edildi. Açıklamada, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Otelde korona virüs hastalarıyla temas kuran insanlar karantina altında tutuluyordu. Çöken bina 2013 yılında inşa edilmiş, 2018 yılında ise otel olarak işletmeye açılmıştı.