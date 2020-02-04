Çin'de karantinadaki hastalar görüntülendi - Son Dakika
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Çin'de karantinadaki hastalar görüntülendi

7 saat önce

Dünyada büyük paniğe yol açan korona virüsü salgını ile mücadele eden Çin'de karantina altına alınan hastaların tedavi edildiği hastanelerden Shanxi Fenyang Hastanesinin içi görüntülendi.

Çin'de karantinadaki hastalar görüntülendi, System.String[]

Dünyada büyük paniğe yol açan korona virüsü salgını ile mücadele eden Çin'de karantina altına alınan hastaların tedavi edildiği hastanelerden Shanxi Fenyang Hastanesinin içi görüntülendi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bazı ülkelere de yayılan korona virüsü salgını nedeniyle 427 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde salgına karşı çalışmalar devam ederken birçok kişi karantina altına alındı. Karantina alınan hastaların tedavi gördüğü hastanelerden Lüliang şehrindeki Shanxi Fenyang Hastanesinin içi görüntülendi. Hastane yetkilileri de hastaların tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi. Görüntülerde, hastalara yemeklerin özel ve izole edilmiş bir pencereden verildiği, hastaların odalarına giren sağlık görevlerinin özel bir kıyafet giydiği görüldü.


Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Lu Juan, "Ciddi ve ağır bir hastalığa sahip olan birçok insan var" dedi. Hastaların odalarına giren görevlilerin giydiği kıyafetin hava geçirmez olduğunu belirten Juan, "Oda sıcaklıklarını 27 derece olarak ayarlıyoruz. Bu sıcaklık hastalar için idealken çalışanlar için fazla sıcak" ifadelerini kullandı.


Öte yandan hasta odalarının sürekli dezenfekte edildiğine vurgu yapan Juan, hastaların istedikleri zaman televizyon izleyip gazete okuyabildiklerini de ifade etti. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
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