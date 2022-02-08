Üye Girişi
Çin'de karantinaya alınan sınır kenti Baise'de 64 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Çin'de karantinaya alınan sınır kenti Baise'de 64 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

08.02.2022 09:21
Çin'de karantinaya alınan sınır kenti Baise'de 64 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin'de yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde son 24 saatte 64 yeni vaka kaydedildi.

Çin'de yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde son 24 saatte 64 yeni vaka kaydedildi.

Salgın Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 64 yeni vakanın tespit edildiği şehirde tüm giriş ve çıkışlar durdurulurken toplu testler uygulanmaya başlandı.

Şehre 5 Şubat'ta dönen bir kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından son 3 günde tespit edilen vaka sayısı 107'ye ulaştı.

İlk iki vakadan alınan numunelerin DNA analizinde virüsün Omicron varyantına rastlandığı bildirilmişti.

Vietnam sınırındaki 3,6 milyon nüfuslu kentteki karantina ilan edilirken, vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri, ilçeler ve metropol bölgeler arasında hareket etmemesi istenmişti.

Son 24 saatte 105 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 65'i yurt içi kaynaklı 105 Kovid-19 vakası saptandı.

Baise şehrindekiler dışında eyalet statüsünde ayrı yönetime sahip Tiencin kentinde de 1 yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 40 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 524 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1473 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de karantinaya alınan sınır kenti Baise'de 64 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:14 Sarhoş tekneci voleybol kariyerini bitirdi! Aldığı ceza vicdanları sızlattı
09:10 Parola: Peynir zeytin! Dolandırıcılar yaşlı kadını 600 bin lira dolandırdı
08:51 ABD Rusya için geri adım: Öyle bir şey söylemedik
08:50 Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor!
08:47 Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor
08:23 Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı
08:20 Şok iddia: Tosuncuk'un parasını şarkıcı Tuğba Özerk mi aklıyor?
08:13 Sokak sokak gezip akü çalan hırsız, 150 saatlik aramanın ardından yakalandı
08:04 Bugün hava nasıl olacak? 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bölgelerimizde hava durumu!
08:04 Survivor'un 19. bölüm fragmanında gönüllüler takımı erkekleri kavga ediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 09:30:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de karantinaya alınan sınır kenti Baise'de 64 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement