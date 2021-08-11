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Çin'de karaoke barlarda "yasa dışı içerikli" şarkılar yasaklanıyor - Son Dakika

Çin'de karaoke barlarda "yasa dışı içerikli" şarkılar yasaklanıyor

11.08.2021 12:14
Çin'de karaoke barlarda

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, ulusal birliği, egemenliği veya toprak bütünlüğünü tehdit eden "yasa dışı içeriğe" sahip şarkıların karaoke barlarda çalınmasının yasaklanacağını duyurdu.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, ulusal birliği, egemenliği veya toprak bütünlüğünü tehdit eden "yasa dışı içeriğe" sahip şarkıların karaoke barlarda çalınmasının yasaklanacağını duyurdu.

Çin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, "yasa dışı sözlere" sahip şarkıları içeren bir kara liste oluşturulacağını ve bu şarkıların 1 Ekim'den itibaren ülke genelindeki tüm karaoke barlarda çalınmasının yasaklanacağını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde dün yapılan açıklamada, ulusal birliği, egemenliği veya toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturan, hurafeler yayarak devletin dini politikalarını ihlal eden ve kumar, uyuşturucu gibi yasadışı faaliyetleri teşvik eden şarkıların yasaklanacağı belirtildi. Şarkı sözlerine yönelik denetimde, sözlerin etnik nefreti ve ayrımcılığı teşvik edip etmediği, ulusal onur ve çıkarlara zarar verilip verilmediği ve müstehcen içerikli olup olmadığına da bakılacağı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, karaoke barlara Ekim ayından itibaren yasak şarkıların listesinin gönderileceğini bildirdi. Karaoke barlara içerik sağlayanların da şarkıların denetlenmesinden sorumlu olacağını vurgulayan Bakanlık, Çin'de 100 binden fazla şarkıdan oluşan temel bir müzik kütüphanesine sahip yaklaşık 50 bin eğlence mekanı bulunmasının yasa dışı parçaların tespit edilmesini zorlaştırdığını da ifade etti.

Karaoke şarkılarına getirilen ilk yasak değil

Bu, Çin'in karaoke barlarda çalan şarkılara yönelik getirilen ilk yasak değil. 2015 yılında bakanlık, "müstehcenlik, şiddet, suç veya toplumsal ahlaka zarar veren" 120 şarkıdan oluşan bir kara liste yayınlamıştı. Çin medyasına göre, "Pekin Hooligans", "İntihar Günlüğü" ve "Okula gitmek istemiyorum" gibi şarkılar "ciddi sorunlu içeriğe" sahip olarak tanımlanan şarkılar arasında yer almıştı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Uyuşturucu, Turizm, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de karaoke barlarda 'yasa dışı içerikli' şarkılar yasaklanıyor - Son Dakika


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