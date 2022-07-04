Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor

04.07.2022 11:50
Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor

SHANTOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın üçüncü tayfunu olan Chaba, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Maoming kentinin kıyı kesimlerinden Cumartesi günü yerel saatle 15.00'te karaya çıktı.

SHANTOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın üçüncü tayfunu olan Chaba, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Maoming kentinin kıyı kesimlerinden Cumartesi günü yerel saatle 15.00'te karaya çıktı. Guangdong ve Guangxi'nin bazı bölgelerinde yoğun yağışlara neden olan Chaba bu bölgelerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor

3 Temmuz 2022 tarihinde havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle kapanan, otoyol gişelerine giden bağlantı yolu görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Hezhou kentinde yağmurun altında motosikletleriyle ilerleyen insanlar görülüyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liao Zuping/Xinhua)

Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Hezhou kentinde yağmurun altında motosikletleriyle ilerleyen insanlar görülüyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liao Zuping/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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