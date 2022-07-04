SHANTOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın üçüncü tayfunu olan Chaba, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Maoming kentinin kıyı kesimlerinden Cumartesi günü yerel saatle 15.00'te karaya çıktı. Guangdong ve Guangxi'nin bazı bölgelerinde yoğun yağışlara neden olan Chaba bu bölgelerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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