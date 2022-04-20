Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı - Son Dakika
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Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı

20.04.2022 11:47
Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı

NİNGBO, 20 Nisan (Xinhua) -- Çinli kurtarma görevlileri Çarşamba sabahı Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentine bağlı Xiangshan ilçesinde karaya vuran balinanın tekrar denize dönmesine yardım etti.

NİNGBO, 20 Nisan (Xinhua) -- Çinli kurtarma görevlileri Çarşamba sabahı Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentine bağlı Xiangshan ilçesinde karaya vuran balinanın tekrar denize dönmesine yardım etti. Balina, Salı günü Xiangshan'daki kumsalda karaya vurmuştu.

Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı

Ningbo'nun Xiangshan ilçesinde kurtarma görevlileri karaya vuran balinaya yardım ediyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı

Ningbo'nun Xiangshan ilçesinde kurtarma görevlileri karaya vuran balinaya yardım ediyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı

Ningbo'nun Xiangshan ilçesinde kurtarma görevlileri karaya vuran balinaya yardım ediyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı
Ningbo'nun Xiangshan ilçesinde kurtarma görevlileri karaya vuran balinaya yardım ediyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı

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Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Nisan, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Karaya Vuran Balina Kurtarıldı - Son Dakika


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